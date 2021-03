A tu per tu con mister Andrea Dagnino

A tu per tu con Andrea Dagnino, ex calciatore ed ora allenatore. Cresciuto nell’Entella, ha debuttato in prima squadra con i biancocelesti, per poi giocare con Legnano, Verbania, Rapallo, Lavagnese, Grassorutese, Vallesturla, Cicagna, Fontanabuona. Da tecnico ha guidato Cicagna, poi divenuto Fontanabuona, Lavagnese, Sestri Levante, Rivasamba, Goliardicapolis.

Andrea Dagnino, classe 1970, che giocava nel ruolo di centrocampista ci racconta le tappe e le emozioni più significative vissute nella sua carriera, sia da giocatore che da mister, parlandoci della sua filosofia sportiva e del suo modo di intendere il calcio.