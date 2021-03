A tu per tu con mister Alessandro Lupo

A tu per tu con Alessandro Lupo, allenatore dell’Imperia, squadra che milita nel campionato di Serie D. Da giocatore, cresciuto nella Levante C e nel Cosmos Usve, ha militato per anni nel settore giovanile della Sampdoria. In seguito ha indossato le maglie di Empoli, Giarre, Taranto, Castel di Sangro, Nola, Livorno, Arezzo, Vogherese, Crema, Fanfulla, Pizzighettone, Sanremese, Carpenedolo, Darfo Boario, Sant’Angelo Lodigiano, Crociati Parma, Riviera dei Fiori.

Da allenatore ha guidato le giovanili del Riviera dei Fiori e dell’Argentina e la prima squadra della Sanremese.



Alessandro Lupo, classe 1972, ci racconta i momenti più significativi della sua carriera, mettendo in risalto le emozioni, le gioie, le delusioni, le lacrime, le fatiche e quant’altro sa regalare lo sport ed il calcio in particolare.