A tu per tu con Marco Vacca, presidente della Genova Calcio

A tu per tu con Marco Vacca, presidente dell’Asd Genova Calcio, società nata nel 2013 dal sodalizio di importanti, consolidate e storiche realtà sportive e sociali come Asd VirtuSestri, Asd VirtusCulmvPolis e Asd Corniglianese, ed è diventata, in questi anni, un punto di riferimento credibile, organizzato e professionale per l’intera città. Genova Calcio che, a livello di prime squadre, disputa il campionato di Eccellenza sia in ambito maschile sia femminile, ed ha un settore giovanile con centinaia di iscritti.

Marco Vacca ci racconta vari aspetti della realtà biancocrociata, sin dai primi passi fino al presente, spiegando il modo in cui lavora, la sua filosofia, le ambizioni per il futuro, parlando dei tanti collaboratori e delle strutture.