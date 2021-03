A tu per tu con Marco Sanna, ex calciatore ed ora allenatore. Nella sua carriera, dal 1986 al 2009, ha giocato con Tempio, Cagliari, Torino, Sampdoria, Torres, Nuorese, Castelsardo. Da tecnico, dal 2009 in poi, ha guidato Tempio, Nuorese, Ozierese, Alghero, Torres, Grosseto, Sassari Latte Dolce, ancora Torres, ed attualmente è il mister della Nuorese.

Marco Sanna, classe 1969, che giocava nel ruolo di centrocampista, ci racconta aneddoti e ricordi più interessanti della sua carriera calcistica e ci parla in particolare delle stagioni trascorse in Serie A e Serie B, tra cui le tre annate con la maglia della Sampdoria.