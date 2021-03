A tu per tu con Giovanni Invernizzi, ex calciatore ed ex allenatore, che dal settembre 2020 è responsabile del settore giovanile dello Spezia. Cresciuto nelle giovanili del Como, ha giocato con la squadra lariana, con la Reggiana e, dal 1989 al 1997, con la Sampdoria. In seguito ha allenato nel settore giovanile blucerchiato ed è stato il responsabile del settore giovanile del Bogliasco D’Albertis e della stessa Sampdoria.

Giovanni Invernizzi, classe 1963, che giocava nel ruolo di centrocampista, ci racconta le emozioni vissute in carriera, in particolare lo scudetto vinto con la Sampdoria, ed alcuni aneddoti e curiosità, parlando inoltre del suo attuale ruolo nella società spezzina.