A tu per tu con Giovanni Guerrini, ex calciatore. È cresciuto nella Fiorentina, con la quale ha esordito in Serie A nel 1979. In seguito ha giocato con Sampdoria, Como, Barletta, Viareggio e Colligiana. Ha giocato anche con l’Italia olimpica e l’Italia Under 21.

Giovanni Guerrini, classe 1960, detto “Mazinga”, che giocava nel ruolo di difensore, ci racconta le tappe più significative della sua carriera, emozioni ed aneddoti vissuti sul rettangolo di gioco, in particolare relativamente alle tre stagioni trascorse in maglia blucerchiata, dal 1981 al 1984.