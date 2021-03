A tu per tu con Edoardo Pedemonte dell’accademia Scoutit

A tu per tu con Edoardo Pedemonte, genovese, osservatore calcistico e talent scout. Pedemonte è il fondatore della Scoutit, accademia che offre un percorso graduale per apprendere a livello tecnico, burocratico e commerciale tutto quello che occorre per diventare un osservatore di calcio professionista.

Edoardo Pedemonte ci parla di questa realtà, con sede a Genova, operante nello scouting calcistico, con club ed agenti a livello italiano ed internazionale, e che è attiva anche nell’organizzazione di corsi, seminari ed eventi, illustrandoci il modo in cui opera.