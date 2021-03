A Marassi nascono i giardini Edoardo Sanguineti: l’omaggio di Genova al suo poeta

Genova. Alla fine qualcuno c’è riuscito: a Genova è stato ufficialmente intitolato uno spazio a Edoardo Sanguineti in quanto “poeta e uomo di cultura”. A portare il suo nome saranno i piccoli giardini per bambini situati sopra viale Bracelli, nel quartiere di Marassi accanto alla scuola Fanciulli, uno spazio riqualificato nel 2014 dal Municipio Bassa Valbisagno che oggi, insieme all’assessora comunale Barbara Grosso e alla figlia Giulia Sanguineti, ha tenuto la cerimonia di intitolazione con la scopertura della targa.

“Siamo fierissimi che dopo dieci anni si possa intitolare un giardino a Sanguineti in un quartiere popolare – spiega Massimo Ferrante, presidente del Municipio -. Questo luogo era una discarica, chi abita a Marassi si ricorda che qui c’erano veicoli distrutti e da rottamare. Lo abbiamo scelto perché è incastrato tra una scuola e la biblioteca Podestà, due poli culturali, e questo gli dava un forte significato. L’idea che Edoardo Sanguineti, uomo della Valpolcevera, fosse ricordato in un quartiere simile ci è sembrata la cosa più naturale possibile”.

Il cammino per dedicare uno spazio pubblico a Sanguineti non è stato facile. La proposta di un giardino col suo nome fu bocciata dal Municipio Centro-Est, guidato dalla maggioranza di centrodestra, perché “la sua esistenza fu legata al centro storico”, anche se lì il poeta aveva vissuto e insegnato. Il Municipio Valpolcevera, di colore politico opposto, aveva invece approvato all’unanimità una mozione sul tema. Ma Ferrante ha bruciato tutti sui tempi: l’iter è passato prima in commissione toponomastica e poi in Consiglio comunale dove nessuno ha avuto da ridire. E così ora i giardini Sanguineti si trovano a Marassi.

Ad avanzare per primo la proposta in Bassa Valbisagno è stato il centro culturale Terralba. “Il diniego del Municipio Centro-Est ci ha stimolato – racconta la presidente Laura Miserocchi -. Sarebbe stato un delitto non omaggiare Edoardo Sanguineti a Genova. Così, visto che tutte le strade e le piazze del nostro territorio sono già intitolate, ci siamo rivolti al presidente e ci ha detto che c’era questo spazio nel quartiere. Sanguineti è un genio universale, una personalità fulgida che deve essere riconosciuta in tutto il mondo”.

“La notizia è stata accolta con grande piacere, sono molto contenta – racconta con emozione la figlia Giulia Sanguineti – anche perché questo è uno spazio per i bambini e per le future generazioni. Chissà che l’intitolazione a Edoardo Sanguineti non sia di buon auspicio per gli adulti di domani che potranno ricordarlo e studiarlo”.

“È un momento importante che corre in parallelo alla valorizzazione della donazione Sanguineti su cui stiamo lavorando insieme alla Biblioteca Universiataria – aggiunge l’assessora Barbara Grosso -. Speriamo di poterla restituire presto alla città perché una donazione importante come quella merita di essere vista da tutti”.