A Genova Che Osa il premio Spinelli nella commissione Ue, domani la premiazione

Genova. Domani, mercoledì 17 alle 17, nel corso di una cerimonia online, a Genova che osa sarà conferito il Premio Spinelli. Il premio, assegnato dalla Commissione Europea, celebra lavori, attività e prodotti eccezionali che promuovono la comprensione dell’Unione europea come un progetto di integrazione e la conoscenza dei suoi valori.

Si legge nelle motivazioni della Commissione Europea: l’attività proposta per il premio (Hope Fest) ha direttamente soddisfatto tre obiettivi del Premio Spinelli. Il progetto candidato puntava a raggiungere e ha raggiunto un numero elevato di giovani cittadine e cittadini europei. La dimensione e l’impatto transnazionali sono realizzati tramite il partenariato con attori presenti in più stati dell’UE. La sensibilizzazione rivolta ai giovani è assicurata attraverso la comunicazione online del progetto e, anche, per via del fatto che l’attività è stata parte dell’iniziativa “No to hate, yes to change”: una campagna per promuovere la partecipazione alle elezioni del Parlamento europeo.

“Con HopeFest abbiamo promosso l’idea di un’Europa più unita, più uguale, più solidale, più aperta, più verde. – spiega Stefano Gaggero – Era al tempo stesso una campagna di attivismo, per mobilitare gli elettori e di pressione per indirizzare candidate e candidati ad affrontare il tema chiave delle diseguaglianze.”

HopeFest, organizzato insieme alla sezione genovese del Movimento Federalista Europeo, si è svolto su tre binari fondamentali: una campagna di attivismo con volontari impegnati porta a porta; un concerto per generare entusiasmo e dare massima visibilità alla campagna; un appello per fare pressioni sui candidati.

“HopeFest è servito a favorire la partecipazione giovanile e decine di ragazze e ragazzi si sono impegni direttamente come volontari. – dice Gaggero – 16 candidate e candidati progressisti hanno aderito al nostro appello per un’Europa più eguale e solidale, tra cui Brando Benifei e Giuliano Pisapia che sono stati eletti.”

Proprio in continuità con questo lavoro Genova che osa la settimana scorsa ha organizzato un townhall meeting con gli europarlamentari Benifei e Pisapia per confrontarsi sulle priorità del recovery plan.