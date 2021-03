Economia del mare, l’assessore Maresca incontra i rappresentanti del Genova Blue district

Genova. “Tra mondo della ricerca, formazione, associazioni e imprese emerge una sempre crescente attenzione e voglia di ripartire elaborando una strategia comune sull’economia del mare perché Genova si affermi come capitale del Mediterraneo per la blue economy. L’incontro di oggi del Genoa Blue Forum è servito a iniziare a tracciare una linea comune tra la nostra amministrazione, gli operatori del porto e il mondo accademico di iniziative collegate al mare per i prossimi mesi”. Lo dichiara l’assessore allo Sviluppo economico portuale e della logistica Francesco Maresca che oggi ha incontrato, al Blue District del Porto Antico, i rappresentanti del Genova Blue Forum, di cui fanno parte Università degli Studi di Genova, Camera di Commercio e Associazione Agenti raccomandatari mediatori marittimi.

“Pur facendo i conti con le limitazioni legate all’emergenza Covid – spiega Maresca – la sfida è organizzare un calendario di iniziative in città legate all’economia del mare, dalla Genoa Shipping Week alla Blue street nell’ambito del Blue economy summit, con eventi divulgativi della blue economy diffusi in città in particolare nel Centro Storico, coinvolgendo non solo gli interlocutori istituzionali, ma anche start up, spin off dell’università e imprese per portare in piazza le eccellenze, a 360 gradi, della nostra economia del mare”.

“La collaborazione con l’Ocean Race e l’Ocean Race Europe sarà una grande opportunità anche mediatica per rafforzare a livello mondiale il legame storico tra Genova e il mare e tutto il mondo delle imprese e dei mestieri collegati. La collaborazione e la sinergia riscontrata nei primi incontri fatti all’interno del Blue District è di grande stimolo per lavorare insieme a tutti i soggetti, pubblici e privati, per la diffusione della cultura del mare, in modo aperto e in connessione con il territorio”.