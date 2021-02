Visite guidate alle Chiese dei Rolli ma febbraio è anche “Genova Romantica”

Genova. Al sabato tornano le visite alle CHIESE DEI ROLLI mentre la domenica ci si potrà immergere nella nuova proposta della Direzione Marketing territoriale e turismo: “GENOVA ROMANTICA”.

«Turismo esperienziale, sensazioni e ricordi da conservare per sempre. Attraverso queste iniziative vogliamo offrire a tutti la possibilità di vivere Genova in modo diverso. Anche per i genovesi che, ad esempio, potranno rendere ancora più speciale il loro San Valentino e i fine settimana che seguiranno – dichiara l’assessore allo Sviluppo economico turistico e Marketing territoriale Laura Gaggero -. Nonostante le note limitazioni dovute all’emergenza stiamo dimostrando che la nostra città non si ferma e che sta facendo tesoro delle idee e dell’organizzazione degli ultimi mesi per proporre novità e soluzioni vincenti alla portata di tutti».

Il tour “CHIESE DEI ROLLI” ripropone la formula vincente dello scorso gennaio, un’intensa ora e mezza tra le magnificenze delle chiese della Santissima Annunziata e di San Filippo Neri, della basilica di San Siro, della chiesa di San Luca e di quella del Gesù, ammirando la basilica di Santa Maria delle Vigne e la cattedrale di San Lorenzo che da sempre rappresenta il centro religioso, storico ed artistico della Superba.

“GENOVA ROMANTICA” è un itinerario di due ore e mezza che sarà proposto per la prima volta domenica prossima, giorno di San Valentino. Partendo da via Garibaldi, conduce alla magnifica terrazza di Spianata Castelletto salendo sull’ascensore in stile Liberty, per poi riscendere in piazza Fontane Marose, raggiungere De Ferrari, passare in vico dell’Amor Perfetto e piazza Banchi e concludersi accanto alla ruota panoramica (su cui si potrà salire a metà prezzo) nell’area del Porto Antico colorata dalle sfumature del tramonto.

Entrambi i percorsi guidati partiranno alle ore 15 davanti allo IAT di via Garibaldi 12r, l’infopoint turistico di fronte a Palazzo Tursi, ed il costo di 11,50 euro ciascuno (gratis per i bambini sino a 6 anni) include una radioguida. Si svolgeranno a numero chiuso, 14 persone al massimo, e secondo le già collaudate modalità delle “visite sicure” messe in atto nei mesi scorsi a tutela dei crocieristi.

“CHIESE DEI ROLLI” (13, 20 e 27 febbraio) e “GENOVA ROMANTICA” (14, 21 e 28 febbraio) sono già in vendita online (www.visitgenoa.it/store) e presso gli IAT di via Garibaldi 12r, via al Porto Antico 2 e in quello all’aeroporto Cristoforo Colombo. Per qualsiasi informazione è possibile telefonare allo 010.5572903 o scrivere un’email a info@visitgenoa.it.

Anche queste visite, curate dagli uffici della Direzione Marketing territoriale e turismo, si svolgono nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di Covid-19 e delle disposizioni igienico-sanitarie previste. Saranno quindi osservate le seguenti linee di sicurezza: i partecipanti (al massimo 14 per tour) dovranno indossare la mascherina e mantenere il distanziamento fisico. Se sprovvisti di mascherina, potranno acquistarla direttamente dalla guida. Al momento della partenza verrà loro rilevata la temperatura che non dovrà superare i 37,5°. Ad ogni membro del gruppo la guida distribuirà una radioguida con cordino monouso, un modulo per associare l’utente alla radioguida e per confermare l’accettazione delle procedure “visite sicure”. A corredo della radioguida, i partecipanti potranno utilizzare un proprio auricolare da inserire nel dispositivo o potranno acquistarlo al prezzo di 2,50 euro.