Viabilità Valpolcevera, rimossa la rotonda di via Polonio: era stata pensata per il post Morandi

Genova. E’ stata cancellata nella notte la rotonda di via Polonio, disegnata e approntato nel gennaio dl 2019 per alleggerire il traffico della Valpolcevera, all’epoca anche nel mezzo dell’emergenza Ponte Morandi.

I tecnici di Aster hanno quindi cancellato la segnaletica orizzontale e tolto i panettoni di cemento, ripristinando la viabilità precedente, come previsto.

Se quindi continua il lungo percorso di ritorno alla normalità dopo l’anno zero di Ponte Morandi, in questo caso ritornano anche alcune criticità: lo svincolo, infatti, per chi arriva da Rivarolo, già in passato, era stato oggetto di studi: una delle soluzioni individuate era proprio quella di installare una rotonda all’altezza dei semafori. Un intervento però più complicato, per via dell’impiantistica, e per questo ad oggi sempre rimandato.