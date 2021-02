Viabilità di sponda destra sul Polcevera, firmato il contratto d’appalto per il completamento

Genova. Sono pronti a partire lavori per la realizzazione del completamento della viabilità in sponda destra del Polcevera. La notizia arriva dal Comune di Genova.

Dopo l’aggiudicazione, poco prima di Natale, dell’appalto, assegnato al raggruppamento di imprese formato dal Consorzio Stabile A.LP.I e GI.MA.CO, oggi si è proceduto alla firma del contratto da parte di Sviluppo Genova, impegnata come stazione appaltante.

Questi lavori, finanziati da Anas, andranno a realizzare una viabilità in prosecuzione dell’attuale via Tea Benedetti, la quale, passando sotto al ponte Pieragostini, correrà lungo il torrente Polcevera sino a congiungersi, a valle della ferrovia, con la rotatoria San Giovanni D’Acri della strada Guido Rossa.

In questo modo si realizzerò un collegamento diretto in direzione nord-sud fra la Valpolcevera e la viabilità di scorrimento esistente: asse lungomare Canepa – Guido Rossa – collegamento allo svincolo autostradale di Genova Aeroporto.

I lavori, della durata di 18 mesi, per un importo di circa 5,5 milioni di Euro, comprendono la ricostruzione integrale dell’argine destro del torrente (lato Cornigliano), in conformità al progetto complessivo di risistemazione idraulica della foce del Polcevera, destinato insieme all’appalto della sponda sinistra, già avviato dal mese di ottobre, ad assicurare messa in sicurezza le aree retrostanti.