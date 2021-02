Vende hashish a un minorenne, arrestato pusher di 63 anni in piazza Cavour

Genova. Lui 63 anni, il suo cliente minorenne: un pusher piuttosto avanti con l’età è stato arrestato in flagranza di reato ieri dai carabinieri di Genova Centro in piazza Cavour nel corso di un servizio di controllo anti-droga.

L’uomo stava cedendo 6 grammi di hashish in cambio di alcune banconote da 20 euro ad un giovane studente minorenne. L’uomo, con numerosi precedenti penali a suo carico, già beneficiario del reddito di cittadinanza ed in attesa di ottenere nuovamente il sussidio, a seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di 60 euro e di ulteriori 5 grammi della stessa sostanza.

Terminate le incombenze di rito l’attempato spacciatore è stato tradotto e associato presso il carcere di Marassi. Il minorenne è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti. Denaro e stupefacente sequestrati.