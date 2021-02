Vaccino anti Covid, da lunedì si potrà prenotare attraverso il medico di famiglia

Genova. È stato raggiunto l’accordo tra Regione Liguria e i medici di medicina generale con le rispettive sigle di categoria. Dalla prossima settimana, dunque da lunedì, attraverso il proprio medico si potrà prenotare il vaccino per gli over 80 (e nelle fasi successive per gli altri assistiti).

Ma non solo: i medici potranno anche somministrare il vaccino AstraZeneca (attualmente disponibile) ai soggetti tra i 18 e i 65 anni (e non più 55 a seguito della determinazione di Aifa) senza patologie gravi, loro assistiti, o di altri vaccini che si renderanno disponibili, anche al domicilio del paziente.

I medici di medicina generale parteciperanno come componenti delle squadre dei vaccinatori per la somministrazione presso le strutture delle aziende sanitarie per potenziare la capacità vaccinale sul territorio.

L’accordo sarà decisivo anche per risolvere il caso degli anziani non deambulanti che ha complicato le prenotazioni negli scorsi giorni. Chi infatti risulta inserito nelle liste di assistenza domiciliare delle aziende sanitarie non può fissare un appuntamento attraverso i canali a disposizione ma deve aspettare la chiamata della Asl. Negli altri casi sarà possibile rivolgersi al medico di famiglia che contribuirà anche identificare i pazienti appartenenti alle categorie 1 (vulnerabili, comorbidità ultra-gravi) e 4 (aumentato rischio, comorbidità) indicando alle aziende sanitarie quei soggetti non deambulanti per i quali la vaccinazione deve essere eseguita al domicilio.

Inoltre i medici di medicina generale potranno collaborare – su base volontaria e a scopo collaborativo, per favorire lo snellimento delle procedure amministrative e burocratiche collegate alla somministrazione del vaccino presso le strutture territoriali – alla compilazione della scheda anamnestica che il paziente dovrà presentare al punto vaccinazioni al momento della somministrazione del vaccino.