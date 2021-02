Vaccino anti Covid agli over 80, a Rapallo si farà all’ospedale Montallegro

Rapallo. In vista del “vax day”, l’inizio simbolico (sulla base di alcuni campioni) della campagna di vaccinazione anti Covid-19 per gli over 80 in Liguria del 12 febbraio, stamane è stata effettuata una serie di sopralluoghi per individuare le location in cui verranno somministrati i vaccini da personale autorizzato.

L’Asl 4, in sinergia con il Comune di Rapallo, ha quindi individuato la sede per effettuare le vaccinazioni agli over 80: l’ospedale Nostra Signora di Montallegro. Seguirà una campagna informativa circa le modalità di prenotazione per gli aventi diritto, al momento in via di definizione.

Per l’amministrazione comunale erano presenti il vicesindaco Pier Giorgio Brigati e il consigliere alla Sanità Salvatore Alongi; con loro, il direttore generale della Asl 4 Paolo Petralia.