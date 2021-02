Vaccini, il sindaco di Recco agli over 80: “Vi daremo indicazioni, non chiamate il Comune o il Cup”

Recco. “Non chiamate il Comune o il Cup per prenotare il vaccino ma aspettate le indicazioni dell’amministrazione, vi daremo presto informazioni precise su come e quando vi verrà somministrata la prima dose di vaccino”.

Il sindaco di Recco Carlo Gandolfo ha dovuto diramare una nota appellandosi alla cittadinanza per evitare l’ingorgo di richieste agli uffici comunali e al numero del cup per quanto riguarda la fase 2 della campagna di vaccinazione anti Covid.

“D’intesa con Regione Liguria, Asl 3 e Federsanità Anci Liguria, la campagna vaccinale partirà presto per gli over 80 che intendono vaccinarsi – ribadisce il sindaco – l’Asl 3 ha individuato nell’ex ospedale di Recco la sede idonea per le vaccinazioni”.

“Vi diremo presto le modalità con cui si potranno formalizzare le adesioni degli over 80. In queste ore stiamo lavorando insieme ad Anci e ad ASL 3 per organizzare un servizio che consenta a tutti di accedere alla vaccinazione in sicurezza”, conclude il sindaco di Recco.