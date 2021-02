Genova. Sono oltre 10 mila le prenotazioni andate a buon termine per il nuovo sistema di raccolta delle richieste on line operativo da ieri sera: nella notte i primi nominativi raccolti, ma il vero boom è stato nelle prime ore della mattina di oggi.

Il servizio è dedicato alle persone over 80, destinatarie di questa seconda fase delle vaccinazione, in Liguria come nel paese: “Siamo partito bene – sottolinea il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – speriamo si vada avanti così. Grazie a chi non ha chiuso occhio questa notte e a chi sta lavorando senza sosta”.

Per prenotare online è necessario inserire il codice fiscale e risolvere una semplice operazione matematica (una normale procedura di sicurezza). Una volta che il sistema ha accertato che si ha diritto al vaccino si deve proseguire inserendo i dati della tessera sanitaria. La prenotazione può essere effettuata anche da un conoscente, pur di avere il documento a portata di mano.

Ci si può prenotare anche al numero verde 800938818 e presso gli sportelli Cup e gli sportelli di Asl e ospedali. Ma attenzione perché il numero verde Cup 800 098 543 non sarà attivo martedì 16 e mercoledì 17 febbraio perché tutti gli operatori saranno dedicati alle prenotazioni dei vaccini anti Covid per gli over 80. Da giovedì sarà possibile prenotare il vaccino anche attraverso i medici di base e le farmacie.

Nei piccoli comuni la comunicazione della vaccinazione per gli over 80 sarà effettuata dai sindaci. Gli anziani residenti in questi Comuni ovviamente non devono prenotarsi. In tutta la Liguria non devono prenotare neppure gli over80 non deambulanti che saranno contattati dalle asl per il vaccino al domicilio e gli anziani dimessi dagli ospedali per patologie diverse dal Covid (le dimissioni devono essere successive all’avvio della vaccinazione per la loro fascia di età). Gli over80 in Liguria sono 178mila, di cui circa 160mila fuori dalle Rsa quindi da vaccinare nella fase2. Sono 2252 gli over80 già vaccinati da venerdì scorso in tutte le Asl liguri, estratti casualmente dall’anagrafe vaccinale.