Vaccinazione over 80, il Comune di Recco ha attivato un numero per le prenotazioni

Recco. Questa mattina si è svolta in videoconferenza l’attesa riunione Anci tra i sindaci del Golfo Paradiso in merito al piano vaccinale relativo al distretto sanitario 13 levante di Asl 3. Al termine dell’incontro si è stabilito che la somministrazione della prima dose di vaccino ai 1069 over 80 residenti a Recco prenderà il via martedì 23 febbraio presso l’ex ospedale di Recco.

Nei prossimi giorni i cittadini recchesi che hanno più di 80 anni potranno aderire alla campagna di vaccinazione anti covid, utilizzando il numero di telefono, attivo già da oggi, 3667804083, da lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30. “Entro la fine della settimana in corso, dopo aver effettuato anche alcuni sopralluoghi tecnici che permetteranno di individuare le altre sedi territoriali – afferma nella diretta facebook il sindaco Carlo Gandolfo – nel Golfo Paradiso, la campagna vaccinale entrerà nel vivo.

In fase di prenotazione i cittadini dovranno fornire il numero di telefono, il nome del medico di base e comunicarci se sono in grado di raggiungere autonomamente il palazzo della salute o se hanno bisogno di essere accompagnati. Questo pomeriggio faremo il punto con i medici di famiglia e i volontari della pubblica assistenza per definire tutte le modalità. La prenotazione darà diritto alla vaccinazione in tempi certi, gestiti direttamente dal Comune”.

Il sindaco Gandolfo, inoltre comunica, che ci si può prenotare attraverso il sito prenotavaccino.regione.liguria.it o prenotare presso le farmacie, in questo modo si entrerà nel circuito cup, sarà indicata la data e il luogo nel territorio di Asl 3 dell’appuntamento ma non si avrà la certezza di essere vaccinati presso il Palazzo della Salute di via Bianchi 1. Le vaccinazioni verranno effettuate dalle 8.30 alle 16.00.

La durata della vaccinazione è di 10 minuti + 15 minuti di osservazione; l’obiettivo è quello di concludere le vaccinazioni agli over 80 entro il mese di aprile.”Questa attività è di grande impegno – conclude il primo cittadino di Recco – Ringrazio fin da ora il personale comunale che fornendo un ulteriore servizio ai cittadini sgrava così Asl 3 rispetto alla grande massa di dati. La campagna vaccinale in questo momento è la nostra priorità per sperare di tornare presto alla normalità”.