Usare gli scarti dell’industria petrolifera per i sensori laser: il progetto dell’Università di Genova

Genova. Utilizzare lo zolfo, prodotto di scarto dell’industria petrolifera, per sintetizzare cristalli che possono essere impiegati ad esempio nel campo del laser e dei sensori. La possibilità emerge da due anni e mezzo di studi e sperimentazioni in laboratorio presentate ieri in un workshop ospitato dall’Università di Genova

Si tratta del progetto Pivot (Polimeri a base zolfo da Inverse Vulcanization come materiali ad elevato indice di rifrazione per cristalli fOTonici planari), che propone infatti l’utilizzo dello zolfo elementare – prodotto di scarto dell’industria petrolifera – per la sintesi di nuovi polimeri ricchi in zolfo e caratterizzati da interessanti proprietà, in particolare da un indice di rifrazione particolarmente elevato, adatto per la preparazione di cristalli fotonici completamente polimerici per applicazioni innovative. È la dimostrazione che l’utilizzo razionale di uno scarto – che diventa risorsa – può essere fonte di ispirazione e di sviluppo nel campo di tecnologie avanzate come la fotonica.

Come funziona