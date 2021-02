Una famiglia di caprioli nel Bisagno: la natura selvaggia nel mezzo della città

Genova. Non è la prima volta che vengono avvistati, ma la loro presenza è sempre fonte di curiosità: una famigliola di caprioli è stata avvistata questa mattina nell’alveo del torrente Bisagno.

Lo scorso gennaio un video aveva documentato la galoppata di alcuni esemplari che risalivano il greto all’altezza di San Gottardo, riuscendo a meravigliare per la loro velocità, oltre che per l’eleganza.

Episodi che dimostrano ancora una volta quanto la fauna selvatica stia diventando sempre più urbana, a maggior ragione in una città come Genova in cui la natura arriva a strettissimo contatto con l’ambiente antropizzato.

Per una volta non si tratta di cinghiali, anche se gli agricoltori lo sanno bene: i caprioli, come anche i danni, sono in grado di creare altrettanti danni alle coltivazioni.