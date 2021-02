Ubriaco fradicio molesta i passeggeri in stazione, poi distrugge una colonnina elettrica

Santa Margherita Ligure. In evidente stato di agitazione dopo essersi ubriacato continuava a disturbare i viaggiatori. Poi, una volta arrivati sul posto i carabinieri per identificarlo, ha iniziato a offenderli e minacciarli per poi danneggiare una colonnina per la ricarica delle biciclette elettriche.

Protagonista un uomo di origine romena nei pressi della stazione di Santa Margherita Ligure. Nel corso della perquisizione è stato trovato in possesso di una pistola a tamburo a salve, priva di tappo rosso, occultata all’interno della giacca.

Accompagnato in caserma, dopo le formalità di rito il romeno di 41 anni, gravato da pregiudizi di polizia, è stato deferito in stato di libertà per “porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato”.