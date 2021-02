Turismo, il 19 febbraio l’esame per l’abilitazione delle nuove guide alpine

Genova. La Giunta regionale della Liguria ha deliberato la nomina della Commissione esaminatrice per l’abilitazione alla professione di Guida Alpina e Aspirante Guida Alpina Sessione 2021, in base alle proposte pervenute dal Collegio regionale per le guide alpine. Ha fissato inoltre per venerdì 19 febbraio l’esame finale di abilitazione. La sessione si svolgerà con modalità di collegamento in remoto.

“A seguito di queste prove in Liguria, nel caso in cui tutti i cinque candidati superino l’esame, avremo un’altra guida alpina e quattro aspiranti guide alpine di cui due donne, per un totale di diciassette: figure professionali molto importanti dato che in questo particolare momento si registra una forte riscoperta dell’entroterra della nostra Regione”, commenta l’assessore regionale al Turismo Gianni Berrino.

“Le guide alpine sono professionisti di altissimo livello che non solo accompagnano gli escursionisti sugli sci o in arrampicate su roccia e sci alpinistiche, ma hanno anche l’importante compito di divulgare un approccio alla montagna in sicurezza nel pieno rispetto dell’ambiente. Infine – conclude Berrino – mi piace evidenziare il fatto che il Collegio della Liguria sarà il più ‘rosa’ d’Italia visto che, tra guide alpine e aspiranti guide alpine, le donne saranno tre su un totale nazionale di dodici”.