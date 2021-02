Genova. Anche questa non ci voleva: in un momento tutt’altro che semplice per la ristorazione, tra chiusure parziali o totali e i tentativi di resistere con asporto e delivery, un danno nel danno è arrivato all’Osteria Marinara A’ Lanterna, nota come l’osteria di Don Gallo, gestita in via Milano dalla comunità di San Benedetto al porto.

Ieri sera l’osteria, così come altre attività commerciali dell’isolato, è stata allagata a causa della rottura del tubo della rete idrica in via Di Francia. Un vero e proprio fiume con cascate che si riversavano sul sottopasso ha invaso il ristorante, rinnovato qualche anno fa in seguito alla partecipazione a una trasmissione tv.

“Importanti i danni per la nostra Osteria Marinara A’ Lanterna, di Don Gallo momento davvero difficile nel quarantennale del nostro ristorante che, nato nel 1981, fu la prima impresa sociale della comunità”, scrive il portavoce di San Benedetto al porto, Domenico Chionetti, che proprio in questi giorni si era ripreso dopo essere stato contagiato dal Covid: “Grazie a chi già sin da ora ci sta scrivendo e ci sosterrà nei prossimi giorni”.

Nella zona anche una gastronomia asiatica, alcuni spedizionieri: anche queste attività hanno subito danni non indifferenti a causa dell’allagamento.