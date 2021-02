Truffatori hacker, raggirati correntisti per un milione di euro: 9 arresti scattati all’alba a Genova

Genova. Banche e soprattutto correntisti raggirati complessivamente per un milione di euro con un sistema di truffe telematiche, sostituzione di persona e documenti falsi.

E’ questo il motivo che ha portato i carabinieri del comando provinciale genovese a far scattare, all’alba di oggi, un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 9 persone, tutte straniere, ritenute a vario titolo responsabili di vari reati tra associazione a delinquere finalizzata alla truffa, falso materiale, sostituzione di persona, accesso abusivo ai sistemi telematici e falsificazione di documenti.

La banda di hacker-truffatori è stata sgominata alla fine di un’indagine chiamata Wash Machine. Per sei persone è scattata la custodia cautelare in carcere, per altre tre sono stati necessari mandati d’arresto europei.

Sono molti i correntisti e gli istituti di credito truffati. Le forze dell’ordine hanno fatto bloccare trenta conto correnti bancari e postali. Maggiori dettagli sull’operazione saranno svelati nelle prossime ore dal comando provinciale dei carabinieri.