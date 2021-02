Trofei a Santo Stefano d’Aveto: buoni piazzamenti per il Pratonevoso Gam Genova

Santo Stefano d’Aveto. Sabato i monti della Val d’Aveto, ora bianchissimi all’ombra del Maggiorasca, il più alto di tutti, hanno visto l’affermazione dello Ski Club Savona nel Trofeo Paolino Pinat di slalom speciale.

La competizione si è svolta sabato 30 gennaio ed è stata organizzata dallo Sci Club Santo Stefano d’Aveto.

Nella classifica a squadre la società di Savona ha prevalso sullo Sporting Alpi Marittime e sul Grizzly Sport Team.

Tra gli individuali, nell’Under 14 Ragazzi femminile Eleonora Taddei, oro, e Caterina Valentini, argento, hanno piazzato una doppietta per la Pratonevoso Gam, mentre Laila Petrini del Grizzly Team ha chiuso il podio. Tra i pari età maschi gradino più alto per Federico Fossati dello Ski Club Savona, mentre Carlo Maria Migone dello Sci & Snow Club Ceva è arrivato secondo e Giacomo Balbo ha raccolto un altro bronzo per il Grizzly Sport.

Nell’Under 16 Allievi maschile doppietta invece per lo Sporting Alpi Marittime grazie a Matteo Russi e Umberto Conti, primo e secondo, mentre Umberto Librici dello Ski Club Savona è arrivato terzo.

Tra le Ragazze Under 16 Marta Milfa ha conquistato l’oro per il Grizzly Team, a seguire Silvia Madonna dello Sporting Alpi Marittime e Lucrezia Quaglia dello Sci & Snow Club Ceva.

Tra i Giovani Seniores femminile ha vinto Sara Russi dello Sporting Alpi Marittime, la sua compagna di squadra Giorgia Grazia Badino ha conquistato il bronzo, mentre Ludovica Cavallero della Grizzly si è issata tra le due e si è conquistata l’argento.

Infine nel Giovani Seniores maschile Alberto Giovanni Badino ha preceduto ben quattro uomini della Ski Club Savona, e in primis il duo che completa il podio, Romildo Taffetani e Matteo Turtur.

Domenica 31 gennaio Santo Stefano d’Aveto ha ospitato la prova di slalom gigante abbinata al Trofeo Enzo Squeri. Lo Sporting Alpi Marittime totalizza 653 punti, 12 in più rispetto allo Ski Club Savona e 16 in più rispetto allo Snow Club di Ceva.

Nella categoria Ragazze si registra l’affermazione di Laila Petrini (Grizzly Snow Team) davanti ad Eleonora Taddei (Pratonevoso Gam Genova) e Caterina Valentini (Pratonevoso Gam Genova). Carlo Maria Migone, con i colori dello Snow Club Ceva, firma la categoria Ragazzi davanti a Federico Fossati (Ski Club Savona) e Giacomo Balbo (Grizzly Snow Team). Tra le Allieve successo per Marta Milfa (Grizzly Snow Team) su Sofia Branchetti e Lucrezia Quaglia di Ceva. Doppietta Sporting Alpi Marittime tra gli Allievi: vince Matteo Russi davanti a Umberto Conti, terzo Tommaso Vacca (Pratonevoso Gam Genova).

Capitolo Giovani/Senior. Sporting Club Alpi Marittime sugli scudi con l’affermazione di Marta Pavone davanti a Sara Russi, bronzo per Chiara Domenici (Agostino Bronzi La Spezia). Romildo Taffetani (Ski Club Savona) si impone nella gara maschile su Alberto Badino (Sporting Club Alpi Marittime) e il compagno Lorenzo Guideri.

Ecco i vincitori tra i Master: successo tra i C di Alessandro Dallasta (Pratonevoso Gam Genova), primo posto tra i B di Giovanni Battista Astengo (Pratonevoso Gam Genova)