Trasporto scolastico, da lunedì 15 potenziamento su alcune linee Amt e nelle vallate

Genova. AMT ha predisposto alcune variazioni al servizio di trasporto urbano e provinciale che entreranno in vigore a partire da lunedì 15 febbraio. A seguito di ulteriori attività di monitoraggio effettuate dall’azienda dall’attivazione del Piano scuole, sono state effettuate alcune modifiche, sia delle corse di linea sia delle navette scolastiche, al fine di migliorare ulteriormente il servizio e renderlo più rispondente alle esigenze degli studenti.

Sempre da lunedì prossimo sarà possibile, inoltre, consultare tutti gli orari delle navette scolastiche urbane direttamente dalla APP AMT, cliccando su Orari e poi su Altre linee; da qui si accede alla sezione Servizi scolastici urbani. Ricordiamo che dalla APP è possibile anche consultare l’orario di trasporto provinciale, accedendo da Orari/Provinciale.

Di seguito il dettaglio delle modifiche che entreranno in vigore lunedì prossimo, 15 febbraio.

Servizio di trasporto urbano e scolastico

Navetta SC8: sarà prolungata fino a Voltri (in corrispondenza del capolinea della linea 1).

Linea 64: la linea sarà potenziata con l’aggiunta di nuove corse, alle ore 14.45 e 15.30 da Manin e alle ore 15.10 e 15.55 da Oregina.

Ferrovia Genova Casella: la corsa in partenza alle ore 14.24 da Genova Manin sarà posticipata alle 14.46.

Servizio scolastico provinciale

VALLE SCRIVIA

La corsa delle 7.55, da Bromia per Genova via autostrada, sarà anticipata di 10 minuti e transiterà da Savignone paese.

La corsa delle 13.00, da Genova per Bromia via autostrada, dovrà transitare a Savignone paese, ora di arrivo a Bromia posticipata di 10 minuti.

TORRIGLIA

La corsa delle 7.25 da Rovegno via Casoni sarà modificata come segue: 7.05 Montebruno, 7.32 Casoni, 7.40 Fontanigorda, 7.45 Casanova, Carchelli, 8.00 Isola, Fontanelle, 8.05 Rovegno, 8.10 Loco, 8.20 Montebruno da dove riprenderà il normale percorso.

GOLFO PARADISO

La corsa in partenza alle 16.00 da Rapallo casello A12 per Rapallo FS e Recco proseguirà in servizio fino a Colle Caprile con arrivo alle ore 17.09.

Istituzione di una nuova corsa in partenza da Recco alle 8.40 con destinazione Camogli FS.

Istituzione di una nuova corsa in partenza da Camogli FS alle ore 15.15 con destinazione Recco e ripartenza per Colle alle 15.30, così da attendere anche la coincidenza con i bus riservati agli studenti provenienti da Genova.

Istituzione di una nuova corsa in partenza da Recco alle ore 13.55 con destinazione Testana/Serro.

TIGULLIO CENTRALE Istituzione di una nuova corsa in partenza da Chiavari N.S. dell’Orto alle ore 14.50 per Carasco.

TIGULLIO ORIENTALE

La corsa in partenza da Castagnola alle 6.11 partirà da Località Diliana alle ore 6.25 effettuando il seguente nuovo percorso: Diliana-Cà di Lazzino-Castagnola-Passano-Piazza-Deiva FS.