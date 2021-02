Trasporto pubblico, incontro tra Amt e il Comune di Sestri Levante

Sestri Levante. Questa mattina, presso la sede di piazza Matteotti, la sindaca di Sestri Levante Valentina Ghio e il vicesindaco Pietro Gianelli hanno incontrato l’amministratore unico di Amt Marco Beltrami per un incontro di presentazione del nuovo assetto aziendale di Atp Esercizio in Amt.

È stato confermato il mantenimento dei servizi in essere sul territorio del Comune di Sestri Levante inclusa la capillare attività del trasporto scolastico e del trasporto rivolto alle persone disabili.

”È stata l’occasione per focalizzare l’attenzione congiunta su alcuni aspetti e pensieri strategici che riguardano il trasporto pubblico sul nostro territorio – dichiara Ghio -, in particolare la necessità di una intensificazione del trasporto di collegamento delle aree frazionali della nostra città, un elemento fondamentale per evitare lo spopolamento delle frazioni”.

“Un altro argomento affrontato è stato il rafforzamento della stagionalità del trasporto pubblico per rispondere alle esigenze dei turisti , oltre al bisogno di sviluppare un pensiero nuovo sull’integrazione del trasporto pubblico locale e di quello ferroviario, ponendo un’attenzione particolare agli studenti delle scuole superiori, localizzate prevalentemente in alcuni Poli del Tigullio e che avrebbero grande beneficio dalla messa in atto di trasporti integrati”, conclude.