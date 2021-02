Trasporti, Berrino: “Al caos autostrade si somma il taglio dei treni: il governo intervenga”

Genova. Giornata particolarmente difficile per chi si è dovuto spostare sulle autostrade della Liguria. Questa mattina, infatti, si sono registrati 4 chilometri di coda sulla A10 tra Arenzano e l’allacciamento A10/A26 Genova-Gravellona Toce in direzione Genova, 2 chilometri in senso opposto tra Genova Pegli e lo stesso allacciamento e 2 chilometri sulla A7 in direzione Genova tra Busalla e Bolzaneto. I lavori che si protrarranno fino a fine marzo hanno messo a dura propria le principali arterie autostradali liguri prolungando notevolmente i tempi di percorrenza.

“Al caos sulle autostrade causato dai lavori, ormai purtroppo abituali, che rendono ad una sola corsia gran parte della A10 e della A12 – precisa l’assessore regionale ai Trasporti e al Turismo Gianni Berrino – dobbiamo sommare anche la soppressione dei treni Thello, la chiusura della ferrovia Cuneo-Ventimiglia e la mancanza della statale del Tenda. Siamo stufi: Genova e la Liguria non possono più sopportare questa situazione”.

“Ad oggi il turismo è fermo ma le merci e i lavoratori hanno il diritto di potersi spostare e quindi chiediamo immediatamente al nuovo Ministro dei Trasporti Giovannini un rinforzo dei treni Intercity Milano-Genova-Ventimiglia e Milano-Genova-La Spezia. E’ un impegno che il Governo deve prendersi immediatamente: è un diritto dei liguri potersi muovere”, conclude l’assessore.