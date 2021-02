Toti: “Persi 444mila posti di lavoro per la pandemia, all’Italia serve il modello Liguria”

Genova. “Mentre a Roma tentano di salvare le poltrone, i dati Istat ci riportano alla triste realtà: la pandemia nel 2020 ha cancellato 444 mila posti di lavoro, nel nostro Paese a dicembre l’occupazione è tornata a calare, con 101 mila lavoratori in meno, di cui oltre il 90% sono donne. Numeri allarmanti, soprattutto se pensiamo che i licenziamenti in Italia sono bloccati solo fino a marzo”.

Lo scrive oggi su Facebok il presidente Giovanni Toti che rilancia per l’Italia il suo “modello Liguria, dove le opere si realizzano davvero e in fretta e gli amministratori si assumono le loro responsabilità. Basta discutere di riforme e di provvedimenti solo a parole, se l’Italia vuole cambiare deve farlo partendo da qui, con i fatti”.

“E intanto sui giornali leggiamo che servono 8 mesi e le autorizzazioni da sei enti diversi solo per aprire un cantiere per la banda ultralarga, praticamente un terzo del tempo che ci abbiamo messo per restituire a Genova un nuovo ponte, dopo il crollo del Morandi“, ha aggiunto il presidente ligure.