Superbonus 110% e altri incentivi: apre lo sportello Riqualificazione energetica del Comune

Genova. Prende vita e si apre alla città il palazzo di Genova Blue District, in via Del Molo 65 (ex palazzo Verde). Al piano terra dell’edificio il Comune ha deciso di aprire – ormai dal 7 di gennaio – uno sportello informativo dedicato al tema della riqualificazione energetica. L’iniziativa è legata al piano di riqualificazione del centro storico. Dal Superbonus 110% al Sismabonus, dal bonus facciate ad altre forme di incentivo, sono tante le possibilità per i privati per innovare gli immobili e al contempo contribuire al miglioramento del decoro della città.

“Ci stiamo battendo in tanti ambiti per avere una Genova a basso impatto ambientale – dice il sindaco Marco Bucci – e per una riqualificazione di tutti i quartieri, e se anche i privati faranno la loro parte avremo una città più bella. L’amministrazione mette a loro disposizione professionisti che possano dare indicazioni chiare sulla fattibilità degli interventi”.

Lo sportello Riqualificazione energetica al Blue District, che sarà un servizio gratuito, non vuole essere un doppione rispetto agli uffici attivati dall’Agenzia delle Entrate. “Vogliamo affiancare questo servizio per dare anche un segnale su quanto l’amministrazione creda in questa opportunità” sottolinea il vicesindaco Pietro Piciocchi.

“Obbiettivo di questo sportello è ottenere la massima conoscenza e quindi utilizzo delle opportunità a disposizione, la decisione di scegliere questo spazio è legata alla volontà di dare un maggiore impulso al piano Caruggi, il progetto di rigenerazione del centro storico”, dice l’assessore Paola Bordilli.

Info utili. Si può accedere al servizio in due modi: per prime informazioni direttamente allo sportello di via del molo 65 – aperto il lunedì dalle 9 alle 12 e il venerdì dalle 15 alle 18 – oppure scrivendo a riqualificazione.energetica@job-centre-srl.it. Per chi avesse invece quesiti specifici si possono prenotare appuntamenti sia dal sito del Comune di Genova sia del Job Centre che realizza, appunto, il servizio. Si prevede anche l’organizzazione di webinar di approfondimento per il mondo professionale e la diffusione di una comunicazione social.