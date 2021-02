Sturla, rubinetti a secco giovedì 18 febbraio per lavori sulla rete idrica

Genova. Iren Acqua comunica che, a causa di lavori di manutenzione sul tubo della rete di distribuzione di via Bartolomeo Chighizola, nella zona di Sturla, il giorno giovedì 18 febbraio 2021 dalle 13 alle 17 sarà sospesa l’erogazione idrica alle utenze allacciate nelle seguenti vie:

• Via Pelio

• Via Giasone

• Via Argonauti

• Via Caprera (dal civico 1 al civico 9 solo numeri dispari)

• Via al Capo di Santa Chiara

• Via Orlando

• Via Stefano Castagnola (dal civico 24 in avanti)

• Via Federico Sclopis

• Via Bartolomeo Chighizola

• Discesa Chighizola

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere

posticipati al 22 febbraio e negli stessi orari