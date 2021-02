Strada statale dei Giovi chiusa per uno smottamento, traffico deviato sulla A7

Ronco Scrivia. A causa di uno smottamento che ha interessato sede stradale, la statale 35 dei Giovi è provvisoriamente chiusa al traffico al km 26,850, in entrambe le direzioni, nel territorio di Borgo Fornari-Pieve, comune di Ronco Scrivia .

Il traffico nelle due direzioni è deviato lungo l’ autostrada A7 fra i caselli di Genova Busalla e Ronco Scrivia.

Presenti sul posto il personale Anas e le Forze dell’Ordine per l’esecuzione delle prime valutazioni tecniche e la gestione della viabilità. La circolazione sarà ripristinata una volta ristabilita la sicurezza per l’utenza in transito.