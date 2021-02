Stop con le arlecchinate urbane: a Rapallo la giunta comunale approva il “piano colore”

Rapallo. Novità sul fronte del decoro urbano. La giunta comunale ha approvato un atto di indirizzo che dà mandato agli uffici competenti di avviare la procedura per la redazione di un Piano del Colore.

Il piano è uno strumento fondamentale per fornire agli uffici dell’ente ed agli operatori pubblici e privati le linee guida necessarie ad assicurare i massimi livelli di compatibilità e di coerenza delle colorazioni e dei rapporti cromatici negli interventi edilizi. In più, è utile per assicurare un’efficace azione procedurale degli interventi che verranno effettuati nei diversi ambiti urbani, snellendo gli iter burocratici.

«Spesso la mancata manutenzione delle facciate si traduce in un progressivo deterioramento delle tinte e dei decori: una situazione spiacevole, soprattutto quando si tratta di edifici storici e di pregio – sottolinea il sindaco Carlo Bagnasco -. Ritengo quindi importante dotarsi di uno strumento che aiuti l’amministrazione comunale a preservare gli esempi significativi ed a indirizzare l’operatività degli interventi verso pratiche virtuose».

«Abbiamo ritenuto opportuno dotare il Comune di uno strumento di studio e di progettazione che non si limitasse al centro storico – aggiunge Filippo Lasinio, assessore ai Lavori Pubblici – Sul territorio, dal centro alle frazioni, esistono infatti vie, piazze e “creuze” che presentano numerosi edifici con caratteristiche cromatiche e decorative importanti. Schedature operative per il rilievo e la progettazione del colore consentiranno di preservare anche le caratteristiche decorative di questi fabbricati.

«Il Piano del Colore è uno strumento in linea con l’idea di potenziamento del decoro urbano che l’amministrazione comunale si è prefissata, anche per un risvolto turistico – osserva l’assessore al Turismo Elisabetta Lai – Una città ordinata e armoniosa è il primo biglietto da visita agli occhi di chi sceglie Rapallo quale meta di vacanza o anche solo per trascorrere qualche momento di svago».