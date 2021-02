Spada: Anita Corradino terza classificata nella categoria Cadette

Genova. Dopo le prove di sciabola della settimana scorsa, sono saliti in pedana i fiorettisti e gli spadisti per disputare le prove di simulazione di gara previste dal progetto federale “Pronti, a voi”, sviluppato con lo scopo di testare il protocollo per la ripresa ufficiale, prevista per il mese di marzo 2021.

Nelle prove di spada, disputate a Formia, nel Lazio, si sono sfidati i primi 63 dei rispettivi ranking delle categorie Cadetti (Under 17) e Giovani (Under 20); fra i numerosi atleti liguri presenti, si è distinta Anita Corradino (Cesare Pompilio), che è salita sul terzo gradino del podio nella categoria Cadette di spada femminile. Nella stessa gara, ottimo risultato anche per la compagna di sala Alice Ferri che conquista il sesto posto.

Nelle gare della categoria Giovani, buoni risultati ancora per Anita Corradino, decima, per Margherita Baratta (Genovascherma), undicesima, e per Filippo Armaleo (Cesare Pompilio in forza al Centro Sportivo dell’Esercito), tredicesimo.

Nelle gare di fioretto, che si sono disputate a Lignano Sabbiadoro, in Friuli Venezia Giulia, sono da segnalare i risultati di Benedetta Madrignani (Circolo Scherma La Spezia) che si è classificata al quinto posto nella gara della categoria Cadette e di Sofia Raggio (Club Scherma Rapallo), undicesima nella stessa gara.