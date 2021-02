Spaccio di eroina e crack in centro storico, maxi operazione della polizia: in corso arresti e sequestri

Genova. Maxi operazione della squadra mobile questa mattina in centro storico per il contrasto allo spaccio. Il blitz coordinato dalla Procura di Genova ha portato all’esecuzione di una decina ordinanze di custodia cautelare nei confronti di diverse persone, in prevalenza cittadini senegalesi, ritenuti responsabili a vario titolo, di produzione, detenzione e spaccio di crack ed eroina.

Per l’operazione sono impegnati oltre un centinaio di agenti, con l’ausilio di unità cinofile antidroga, e con la collaborazione della squadra mobile di Cuneo.

Al vertice di una rete di pusher, che operava in particolar modo nel sestiere di Pré c’era era N.S., senegalese, incensurato, il quale riforniva diversi spacciatori centrafticani che, a loro volta, smerciavano la droga al dettaglio sul “mercato” genovese.

Il gruppo era bene organizzato: N.S. si avvaleva della collaborazione di alcuni connazionali che svolgevano mansioni specifiche all’interno del gruppo, dal custode dello stupefacente, al tesoriere, al corriere eccetera

I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di un incontro con la stampa che si terrà alle 11.00 presso la sala Esposito della Questura di Genova, alla presenza del Procuratore della Repubblica e del Questore di Genova.