Spacciano crack in un portone nel centro di Sestri ponente: due arresti

Genova. Avevano scelto una delle principali vie di Sestri Ponente, via Ciro Menotti, per piazzare decine di dosi di “crack” : uno vendeva all’interno di un portone, l’altro faceva da “palo”. Protagonisti due cittadini del Senegal di 25 e 30 anni.

Il loro comportamento non è però passato inosservato ed è stato oggetto di paziente appostamento da parte dei poliziotti del Commissariato Sestri Ponente.

Intorno alle 20,30 serali di qualche giorno fa, un ragazzo sudamericano è entrato nel portone, ha dato 20 euro al senegalese e questi ha ceduto un piccolo involucro di cellophane, il cui contenuto è stato consumato sul posto dal “cliente”.

Sono stati fermati tutti e tre e i due senegalesi, per sottrarsi al controllo, hanno ingaggiato una colluttazione con i poliziotti. Hanno tentato di fuggire buttando una parte delle dosi in loro possesso in uno dei tombini fognari presenti lungo la strada, ma l’ausilio di un equipaggio della Volante del Commissariato ha fatto si che i due, a fatica, siano stati caricati in auto e portati in Ufficio. All’interno dei giubbotti indossati, in due taschine appositamente cucite, i due nascondevano quasi 400 euro, la stragrande maggioranza in banconote da 20 euro, il prezzo di mercato delle dosi vendute.

I poliziotti intervenuti hanno riportato diverse contusioni, loro successivamente refertate all’Ospedale Evangelico di Voltri.

I due extracomunitari sono stati arrestati e processati per direttissima per la resistenza e le lesioni, nonché denunciati per lo spaccio di sostanze stupefacenti: reati per i quali è stata disposta dal giudice la misura della presentazione quotidiana con obbligo di firma presso il commissariato.-