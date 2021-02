Spaccia cocaina in via Ciro Menotti a Sestri ponente: arrestato

Genova. I poliziotti del commissariato di Sestri ponente ha arrestato ieri sera un cittadino del Senegal di 36 anni per spaccio.

Gli agenti hanno notato in via Ciro Menotti un cittadino dell’Ecuador, noto per essere tossicodipendente, fare una telefonata per poi guardarsi in giro come se avesse dovuto incontrare qualcuno.

In effetti poco dopo si è incontrato con il 36enne che, con un veloce scambio di mani, gli ha passato un piccolo involucro, contenente 0.50 gr di cocaina, in cambio di una banconota.

Immediatamente fermato il senegalese, con precedenti di polizia, è stato trovato in possesso di 420 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio.

L’acquirente è stato invece segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.