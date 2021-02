Si perdono a Punta Martin, due escursioniste messe in salvo dal soccorso alpino

Genova. Intervento del soccorso alpino Liguria questo pomeriggio a punta Martin, sopra Acquasanta, nel ponente genovese, per due donne che durante un’escursione, anche a causa della nebbia, hanno perso l’orientamento.

Le due escursioniste, entrambe genovesi, di 64 e 55 anni, sono state individuate nel bosco grazie al sistema Locator (sistema di localizzazione in uso al Soccorso Alpino) grazie al quale il disperso viene individuato tramite la ricezione di un sms (è sufficiente per chi lo riceve aprirlo per essere localizzato).

Una volta raggiunte sono state accompagnate all’auto. Infreddolite, ma in buone condizioni, hanno guadagnato la via di casa. All’intervento hanno partecipato anche i vigili del fuoco.