Sestri Ponente, furgone di un corriere si intraversa e blocca via Sant’Alberto

Genova. Un furgone si è ribaltato in via Sant’Alberto, a Sestri Ponente, occupando totalmente la sede stradale.

Per questo la polizia stradale, che è sul posto, ha disposto la chiusura al traffico della via e lo ha comunicato attraverso il canale telegram.

Il furgone, di un corriere, si sarebbe scontrato con un altro veicolo e poi si sarebbe riversato su un fianco. E’ successo prima delle 19. Sul posto i mezzi impegnati per la rimozione.

Problemi di altro genere in via Monte Timone, sulle alture sempre di Sestri, a causa di uno smottamento. E’ stato istituito un senso unico alternato in attesa di mettere in sicurezza il versante. Sul posto polizia locale e vigili del fuoco. La frana è scesa intorno alle 17.