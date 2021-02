Serteco Volley School super: 3-0 all’Alba, giunta a Genova da capolista

Genova. Nelle prime tre uscite stagionali disputate sino a ieri, la Serteco Volley School aveva mostrato una buona pallavolo, senza però raccogliere ancora bottino pieno. Alla quarta sfida del campionato di Serie B2 2020/2021, nel difficile impegno contro L’Alba Volley capolista, le giovani coccinelle di coach Barigione si esaltano e portano a casa la prima vittoria con un netto 3 a 0.

Il primo set è stato molto combattuto punto a punto e ad avere la meglio sono state le arancionere per 26-24. Col passare dei minuti la Serteco ha preso in mano la partita e nel secondo set ha evitato alle ospiti di rientrare in partita vincendo il parziale per 25-21. Il terzo set è stato senza storia: 25-14 ad appannaggio delle genovesi, che hanno chiuso definitivamente la gara ed hanno potuto festeggiare i primi tre punti della stagione.

“Devo dire che sono molto soddisfatto, ma non sorpreso perché il livello di lavoro che stiamo tenendo in palestra con le ragazze è cosi praticamente da quando abbiamo iniziato. Devo dire che le ragazze se lo meritano perche è un po’ lo specchio del lavoro che stanno facendo in settimana” commenta coach Mario Barigione.

Al settimo cielo anche il presidente Giorgio Parodi, che dichiara: “Le ragazze hanno dato prova della loro crescita e del lavoro che stanno facendo da inizio stagione. Questo 3 a 0 contro un’ottima Alba a noi ci porta sicuramente morale però le ragazze hanno sfoderato veramente una grande prestazione. Questa vittoria è la loro, la dedico a loro e anche allo staff tecnico, che come me crede molto in questo gruppo”.

Quinto appuntamento: sabato 20 febbraio alle ore 20 in trasferta contro la Bosca Ubi Banca Cuneo.