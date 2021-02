Sestri Levante. Prosegue l’intenso periodo per le squadre del girone A, che non sono ancora a metà del percorso in un raggruppamento che prevede 38 giornate.

Oggi vanno in scena gli incontri del diciottesimo turno, il penultimo del girone di andata. Il match clou è rappresentato dalla sfida tra Sestri Levante e Bra, ovvero terza in classifica contro seconda. I corsari si sono lanciati verso i quartieri alti della classifica grazie a sette risultati utili consecutivi: tre vittorie e quattro pareggi. I piemontesi, caduti sette giorni fa a Lavagna, sono reduci da un netto successo sul Città di Varese.

La cronaca. Alberto Ruvo manda in campo la formazione rossoblù con Salvalaggio, Cavalli, Grea, Pane (cap.), Chella, Selvatico, Buffo, Marianelli, Croci, Buso, Cirrincione.

A disposizione ci sono Ferrari, Ferretti, Puricelli, Bonaventura, Zanoli, Marquez, Cuneo, Iurato, Mazzali.

Fabrizio Daidola schiera la squadra ospite con Guerci, Rossi (cap.), Saltarelli, Tuzza, Gaeta, Merkaj, Magnaldi, Reeb, Bongiovanni, Capellupo, Daqoune.

In panchina siedono Giaccardi, Olivero, Bruno, Campagna, Baggio, Dell’Anno, Marchisone, Petracca, Sia.

Arbitra Lucio Felice Angelillo della sezione di Nola, assistito da Domenico Russo (Torre Annunziata) e Domenico Romano (Nola).

Padroni di casa in campo con la classica tenuta rossoblù; ospiti in maglia e calzettoni bianchi con calzoncini gialli.

Al 5° i padroni di casa recuperano un pallone nelle zone centrali del campo, lancio per Buso che entra in area sulla destra e prova il diagonale: debole, Guerci blocca.

Al 6° cross dalla destra di Capellupo, nel tentativo di anticipare un avversario Pane in tuffo colpisce di testa e infila la palla nella propria porta. 0 a 1.

Il Bra, nonostante il vantaggio, continua a fare la partita e si gioca principalmente nella metà campo locale. I corsari, però, provano frequenti ripartenze con lunghe verticalizzazioni, tenendo in apprensione la retroguardia piemontese.

Entrambe le squadre pressano in maniera decisa, partita molto combattuta.

Al 21° disimpegno errato di Guerci; sulla sinistra recupera Marianelli, scontro con Daqoune che viene ammonito. Punizione dalla sinistra calciata da Selvatico, palla messa fuori, nuovo cross del numero 6 ma nessuno dei sestresi riesce a ricevere.

Al 24° un cross rasoterra dalla destra di Gaeta viene controllato in area da Bongiovanni che però non riesce a girarsi per concludere né a scaricare su un compagno e l’azione sfuma.

Al 26° punizione dalla destra di Selvatico, in area svirgola Merkaj, Guerci blocca in pallone.

Al 27° Cirrincione serve Buso, da questi a Croci che calcia: alto.

Al 29° tentativo di Gaeta che entra in area e conclude, deviato in angolo. Corner calciato basso, Selvatico allontana. Palla messa in area da Saltarelli, rovesciata di Merkaj: sopra la traversa.

Al 31° Gaeta in area dalla sinistra cerca l’assist rasoterra, nell’area piccola Salvalaggio fa suo il pallone.

Al 35° sulla sinistra Marianelli serve Buffo, cross troppo sul portiere: la palla è di Guerci.

Al 40° Gaeta fa partire un improvviso destro dalla distanza: alto.

Al 41° calcio d’angolo dalla destra per i corsari. Cirrincione mette in mezzo, palla sul secondo palo dove Chella, tutto solo, colpisce di testa: a lato.

Al 44° azione sulla destra, palla da Cirrincione a Cavalli: cross in area, allontanato.

Si rientra negli spogliatoi con il Bra in vantaggio per 1 a 0 sul Sestri Levante.