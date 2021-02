Lavagna. I provvedimenti arbitrali presi nelle partite disputate domenica 24 febbraio hanno portato alla squalifica di dieci giocatori del girone A di Serie D.

Serigne Ousmane Gueye (Derthona) è stato fermato per due turni, in quanto espulso “per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto facendolo cadere a terra e provocandogli fuoruscita di sangue”.

Antonio Pizzella, Michele Silvestro (Folgore Caratese), Luca Oneto, Jonathan Rossini (Lavagnese), Iacopo Lipani (Derthona), Maurizio Cosentino, Ludovico Gargiulo (Caronnese), Edoardo Fogliarino (Fossano), Mattia Menga (Borgosesia) dovranno saltare il prossimo incontro.

Alessandro Lupo, allenatore dell’Imperia, è stato squalificato per una gara.

Fabrizio Morandi, dirigente della Castellanzese, è stato inibito fino al 9 marzo “per avere rivolto espressione offensiva all’indirizzo degli ufficiali di gara, allontanato”.

Leonidas Pereira Nero De Sousa, dirigente del Città di Varese, è stato inibito fino al 2 marzo “per avere, dopo essere uscito dall’area tecnica, rivolto espressioni offensive e minacciose all’allenatore della squadra avversaria”.

Angelo Chiesa, massaggiatore dell’Arconatese, è stato squalificato fino al 2 marzo.

Ammenda di 800 euro al Derthona “per avere persone non iscritte in distinta e non identificate ma chiaramente riconducibili alla società, nel corso del secondo tempo e al termine della gara, rivolto espressioni gravemente ingiuriose all’indirizzo degli ufficiali di gara”.

La classifica marcatori del girone A dopo 22 giornate:

17 reti: Chessa (Castellanzese)

14 reti: Allegretti (Gozzano)

13 reti: Cocuzza (Legnano), Sylla (Gozzano)

11 reti: Lauria (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon), Buso (Sestri Levante)

9 reti: Donaggio (Imperia), Romano (Sanremese), Santonocito (Caronnese/Arconatese), Gasparri (Legnano), Bramante (Borgosesia)

8 reti: Colombo (Castellanzese), Ngom (Folgore Caratese), Banfi (Caronnese), Ravasi (Chieri)

7 reti: Buongiorno (Lavagnese), Merkaj (Bra), Varvelli (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon)

6 reti: Masini (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon), Croci (Sestri Levante), Aiola (Borgosesia), Gaeta (Bra), Alfiero (Fossano), Spoto (Derthona), Corno (Caronnese)

5 reti: Otelè (Città di Varese), Coccolo (Casale), Pavesi (Arconatese), Valagussa, Macrì, A. D’Antoni (Folgore Caratese), Corti (Castellanzese)

4 reti: Spera (Chieri), Poesio (Casale), Balla (Città di Varese), Concas, Gueye (Derthona), Calì, Putzolu (Caronnese), Albini, Pastore (Arconatese), R. D’Antoni (Vado), Mecca, Bigotto (Castellanzese), Valenti (Vado/Chieri)

3 reti: Zazzi (Castellanzese), Di Lernia (Legnano), Boiga (Vado), Pellicanò, Demontis, Gagliardi (Sanremese), Menegazzo, Gobbi (Arconatese), Pedrabissi (Chieri), Giglio, Capra, Gnecchi (Imperia), Scaringella, Siani, Vernocchi (Caronnese), Gonella, Carli (Saluzzo), Alluci, D’Orsi (Lavagnese), Capelli (Città di Varese), Cardore, Campagna (Bra), Di Salvatore (Fossano/Imperia)

2 reti: Ferretti (Sestri Levante), Foglio (Arconatese), Draghetti (Derthona), Malltezi, De Bode (Imperia), Bettoni, Franchini, Colombi (Casale), Bongiovanni, Marchisone, Ale. Rossi, Daqoune (Bra), Matera (Borgosesia), Vignali (Vado), Bianco, Ferrandino, Conrotto, Castelletto (Chieri), Lillo (Città di Varese), Diallo, Vita, Lo Bosco (Sanremese), Filip, Sterrantino (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon), Bedino, Carrer, Tosi, Sardo, Gaboardi (Saluzzo), Cantatore, L. Oneto, G. Basso, Avellino (Lavagnese), Ronzoni (Legnano), Troiano, Kouda (Folgore Caratese), Alushaj, Concina (Castellanzese), Galvagno (Fossano), Puricelli, Selvatico (Sestri Levante)

1 rete: Travaglini, Torin, Calì (Caronnese), Bonaccorsi (Borgosesia), Bartulovic, Cozzari, Agnelli, Silvestro, Marconi, Di Stefano, Finessi (Folgore Caratese), Albani, Chiappino, Romani, Coulibaly, Giraudo, Lazzaretti (Fossano), Cassata, Sancinito, Scannnapieco (Imperia), Tuzza, Saltarelli, Tos (Bra), Radaelli, Gianola, Bingo (Legnano), Ientile, Gomis, Romeo, Vecchierelli, Spinelli (Arconatese), Gerbino, Benedetto, Della Valle, Ala. Rossi (Chieri), Jeantet, Tanasa, Balzo, Gambino (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon), Pasi, Lala, Bacigalupo, L. Casazza, Bernardini, Saccà, Gulli (Vado), Diallo, Mikhaylovskiy, Doratiotto, Sturaro, Bregliano, Murgia (Sanremese), Manasiev, Gualtieri, Varela, Lipani, Magné, Draghetti (Derthona), Caldarola, Serino, De Peralta (Saluzzo), Pavan, Rampin, Kayode, Vono, Confalonieri, Cella, Mastaj, Piraccini, Carbone (Gozzano), Tripoli, Di Vittorio, Bei, Rovido, Addiego Mobilio (Lavagnese), M’Hamsi, Cocola, Mullici, Nouri (Casale), Fall, Mapelli, Minaj, Romeo, Ebagua (Città di Varese), Bianchi, Pane, Marianelli (Sestri Levante), Ghilardi (Castellanzese)

Autoreti: 1 Cintoi, Strumbo (pro Lavagnese), Ammirati (pro Vado), Alberto, Pane (pro Bra), Addiego Mobilio (pro Casale), Tanasa (pro Arconatese), Ghilardi (pro Borgosesia), Drago (pro Folgore Caratese), Supertino (pro Sestri Levante), Cortinovis (pro Imperia)