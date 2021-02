Serie B2, la Serteco Volley School porta a casa un punto da Bra

Genova. Dopo l’interminabile derby della settimana precedente la Serteco Volley School è stata protagonista di un’altra sfida combattuta sino al tie-break: alla Libellula Arena di Bra le padrone di casa si sono aggiudicate l’incontro per 3-2, ma le giovani coccinelle di coach Barigione hanno mostrato ulteriori progressi rispetto alle uscite precedenti ed hanno strappato un punto che muove la classifica.

Dopo lo svantaggio iniziale del primo set vinto dalla Libellula per 25-20, le arancionere trovano l’immediata parità con un bel secondo parziale concluso 25-27. Il terzo viene vinto dalle braidesi senza troppe difficoltà 25-16, mentre nel quarto c’è una grande reazione della Serteco (16-25) che ancora volta riagguanta la parità e porta la sfida al conclusivo tie-break. Nell’ultimo decisivo parziale la Libellula ha la meglio per 15-6 e ottiene la vittoria.

“Rispetto alla partita scorsa la squadra avversaria che ci ha messo molto più in difficoltà con giocate veloci, servizio ficcante e una difesa contrattacco veramente di livello – analizza coach Mario Barigione -. Il tutto condito con un centrale ex A come la Diomede che è il vero fulcro della squadra. Le ragazze sono state bravissime. Dopo il primo set perso, ribaltare la situazione nel secondo è stata la chiave di volta nel punto guadagnato che io considero come un passo avanti, non tanto in classifica, ma per crescita della squadra. Dal punto di vista tecnico, ottimo l’inserimento di Sciutto, il libero chiamato a sostituire Mukaj attualmente indisponibile. In attesa del rientro di Cappai come opposto, ottima prova anche di Parise (con problemi alla spalla) nel ruolo di opposto che non è il suo naturale. Altra nota lieta è il progressivo miglioramento di Poggi che ha cominciato a farsi sentire sia in attacco che a muro. È un punto di tutte, hanno contribuito tutte. Un punto strappato in un campo così difficile per un gruppo così giovane è un biglietto da visita buono per la futura gara interna contro Alba”.

Sabato 13 febbraio alle ore 17 al PalaFigoi, per la quarta giornata del campionato di Serie B2, le coccinelle ospiteranno L’Alba Volley.