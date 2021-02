Serie B2: la Normac AVB vince e consolida il primato in classifica

Genova. Nel turno infrasettimanale di mercoledì 24 febbraio, che dava il via al girone di ritorno del campionato di Serie B2, la Normac AVB ha affrontato sul terreno di casa del PalaMaragliano di Genova Prato la Bosca Ubi Banca Cuneo.

Coach Gerardo Grotto, con tutte le giocatrici a disposizione, schiera in partenza il sestetto formato da Marta Bertolotto in regia, Giulia Kotlar opposto, Roxana Pricop e Carlotta Rissetto bande, Mariella Laragione e Susanna Peonia centrali, Silvia Bulla libero.

Parte subito bene la serata delle genovesi che allungano e amministrano il vantaggio chiudendo il set a proprio favore. In questa frazione c’è un doppio cambio, palleggio e opposto, con Gloria Marchetto e Benedetta Giordano che rilevano Kotlar e Bertolotto.

Nel secondo set la situazione si fa più equilibrata con Cuneo che difende molto bene e migliora in attacco. Gerry Grotto fa entrare Lorenza Bulla e Anna Scotto Busato a rinforzare difesa e muro e la Normac porta a casa anche la seconda frazione.

Nel terzo parziale la squadra del presidente Mangiapane riparte nuovamente forte; c’è spazio anche per Giada Grattarola e la Normac chiude set e partita conquistando i tre punti in palio rafforzando il primo posto in classifica. Risultato finale: 25-18, 26-24, 25-20.

“Sono davvero soddisfatto perché vedo un gruppo affiatato e coeso – dichiara il presidente Carlo Mangiapane -. Il clima nella squadra è sereno e questo fa ben sperare per il futuro”.

“Vincere è sempre una bella soddisfazione – sono le parole di Grotto al termine della partita -. Sono riuscito ad utilizzare tutte le giocatrici a disposizione e questo mi fa molto piacere perché vuol dire che tutte le ragazze sono concentrate e determinate a far bene in ogni momento dell’incontro. Ora abbiamo un po’ di tempo per preparare la partita con Serteco il prossimo 6 marzo; sarà un incontro impegnativo sia per la forza delle avversarie sia per la storica rivalità tra le due formazioni genovesi”.

Prossimo impegno, in trasferta, della Normac AVB sarà infatti il derby con la Serteco Volley School sabato 6 marzo alle ore 17.