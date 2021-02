Reggio nell’Emilia. Il mercato invernale ha visto numerosi movimenti; tra le squadre che meglio si sono mosse ci sono alcune pericolanti, quali Cremonese, Reggina, Cosenza, Ascoli. Il girone di ritorno è iniziato; oggi si conclude la seconda giornata: la lotta per non retrocedere, con il passare delle settimane, diverrà un problema limitato ad un numero di squadre sempre più ristretto.

A tale proposito, riveste una notevole importanza lo scontro che va in scena al Mapei Stadium tra Reggiana e Virtus Entella. I granata occupano la terzultima posizione, con un punto in più sui chiavaresi che sono penultimi. Dietro c’è solamente il Pescara. I punti in palio questa sera sono decisamente pesanti.

La cronaca. La Virtus Entella ha sottoposto l’intero gruppo squadra ad un ulteriore ciclo di tamponi ed esami sierologici al fine di eseguire, come da protocollo, uno screening il giorno gara con esito a quattro ore dal fischio d’inizio della partita contro la Reggiana. Tutti i test hanno dato risultato negativo, compresi i due membri dello staff risultati positivi al precedente controllo

Massimiliano Alvini presenta i padroni di casa con un 4-3-1-2 con Cerofolini; Libutti, Rozzio, Ajeti, Gyamfi; Varone (cap.), Del Pinto, Laribi; Radrezza; Ardemagni, Siligardi.

A disposizione ci sono Venturi, Espeche, Martinelli, Koffi Yao, Kirwan, Muratore, Pezzella, Zampano, Cambiaghi, Lunetta, Mazzocchi, Zamparo.

Vincenzo Vivarini schiera i biancocelesti con un 4-3-1-2 con Russo; Coppolaro, Poli, Chiosa(cap.), Costa; Koutsoupias, Nizzetto, Brescianini; Schenetti; Brunori, Capello.

In panchina siedono Borra, Bonini, Cleur, Pavic, Pellizzer, Cardoselli, Dragomir, Mazzocco, Paolucci, De Luca, Mancosu, Rodriguez.

Arbitra Matteo Gariglio della sezione di Pinerolo, assistito da Pasquale Capaldo (Napoli) e Domenico Palermo (Bari); quarto uomo Lorenzo Maggioni (Lecco).