Serie B, l’Admo esulta: successo in 4 set sulla Colombo Genova

Lavagna. Splendida vittoria per l’Admo Volley contro la Colombo Genova: tra le mura amiche della palestra del Parco Tigullio arriva la prima vittoria in Serie B che vale tre punti pesanti in chiave salvezza. Unica nota dolente l’infortunio subito alla caviglia nel corso del secondo set da capitan Michele Colombini, sino ad allora autore di un’ottima prestazione.

L’Admo Volley non si disunisce e trova in Assalino l’uomo di equilibrio in un momento molto delicato. Simone Podestà (top scorer con 18 punti) continua a dimostrare di valere la categoria e ricambia la fiducia di mister Cremisio mettendo a terra palloni pesanti per tutta la gara. Buona la regia di Materno supportato da un’ottima ricezione. La Colombo si affida all’esperienza di Mario Mercorio e agli attacchi di Zoratti, tuttavia una buona organizzazione di gioco permette all’Admo Volley di arginare il gioco dei genovesi. Ottimi gli ingressi di Federico Alessandrini e Simone Brunengo; molto buona anche la prova di Luca Rossi partito in sordina ma decisivo nel terzo e quarto set.

I tigullini torneranno in campo domenica prossima, nuovamente in casa, contro la Zephyr Trading La Spezia. Ecco le parole di Simone Cremisio: “Sono molto soddisfatto per la prova di carattere di tutti i componenti del nostro stupendo gruppo. Dopo un primo set ben giocato l’infortunio subito da Michele poteva segnare pesantemente l’andamento della gara. Dopo uno sbandamento iniziale i ragazzi si sono ricompattati sfiorando la rimonta nel secondo set ormai già compromesso per poi ritrovare il giusto ritmo e la cattiveria necessaria per strappare una vittoria molto importante. La salvezza è il nostro obiettivo primario insieme ad una costante crescita fisica e tecnica. Proprio nelle gare casalinghe come quella disputata e vinta contro la Colombo cercheremo di conquistare punti preziosi per la nostra classifica”.

Pertanto la squadra guidata da Luca Leoni e Massimo Pusceddu non ha ripetuto la buona prestazione di sabato scorso contro Novi e, dopo aver vinto in rimonta il secondo set, si è persa dando via libera all’agguerrita squadra di casa.

Che non sia serata lo si capisce fin dall’inizio, quando all’ingresso in campo nel primo set Leoni deve correggere la formazione inserendo Scurzoni su Moschese e Matani su Falleri. Guerriero, Zoratti, Mercorio e Buzzi completano il sestetto assieme ai liberi Rampa e Lilli. Con Luca Porro ancora out (entrerà solo per due servizi nel corso del match). La Colombo lotta nel primo parziale ed è il fondamentale del muro quello che riesce meglio e tiene a galla i bianconeri. Mercorio e Zoratti siglano punti preziosi e si arriva al 20 in parità. Il finale però premia la squadra di casa, più cinica.

Il secondo parziale vede i bianconeri più spigliati. Buzzi al servizio si fa sentire, Mercorio punge in attacco. Poco prima della metà set Colombini si infortuna alla caviglia. Entra Assalino. La Colombo allunga 16-12, ma ben presto l’Admo rientra sfruttando il buon cambio di Cremisio che inserisce Brunengo e Alessandrini. le battute di quest’ultimo portano i padroni di casa avanti 21-19. L’Admo si procura tre palle set sul 24-21, ma la Colombo reagisce e con un parziale di 6-1 conquista il secondo parziale 27-25.

La gara si riapre, ma Guerriero e compagni non danno mai l’impressione di avere in mano le redini del match. L’inizio del terzo parziale vede l’Admo, sempre più grintosa, volare sull’8-2. La Colombo cerca di restare in scia, ma servizio e difesa dei padroni di casa fanno la differenza. Materno gestisce bene, Podestà e Rossi giocano in scioltezza, e la Colombo ricuce il distacco solo nel finale (19-23), prima del 25-19 che dà il 2-1 alla squadra di casa. Quarto set tutto di marca biancoverde. Leoni prova a spronare i suoi, inserisce Rainone, Scurzoni e Cai, ma l’Admo è inarrestabile, va sul 18-8 e chiude 25-9.

I bianconeri hanno già la testa sotto la doccia e la squadra di casa conquista meritatamente i tre punti. Per la Consorzio Global Colombo Genova sabato altra trasferta contro il Cus Genova, al PalaCus alle ore 18,30.