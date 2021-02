Chiavari. A seguito degli incontri giocati martedì 9 e mercoledì 10 febbraio, il giudice sportivo ha squalificato sei calciatori del campionato di Serie B.

Simone Simeri (Ascoli) è stato fermato per tre turni in quanto espulso per avere, al 49° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con un pugno al collo un calciatore della squadra avversaria”.

Marco Capuano (Frosinone), Matteo Bianchetti (Cremonese), Massimiliano Busellato (Pescara), Marius Mihai Marin (Pisa) e Mattia Valoti (Spal) dovranno saltare il prossimo incontro.

Claudio Pavanello, operatore sanitario del Venezia, è stato squalificato per due turni “per avere, al 27° del primo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato con veemenza l’operato arbitrale e rivolto agli Ufficiali di gara un’espressione offensiva”.

La classifica marcatori dopo 22 giornate:

12 reti: Mancuso (Empoli), Forte (Venezia)

11 reti: Coda (Lecce)

10 reti: Diaw (Pordenone)

8 reti: Tutino (Salernitana), La Mantia (Empoli)

7 reti: Marconi (Pisa), Gargiulo (Cittadella), Mar. Mancosu (Lecce)

6 reti: Novakovich (Frosinone), Stepinski (Lecce), Paloschi, Valoti (Spal), Bajic (Ascoli), Meggiorini (Vicenza), Mazzocchi (Reggiana)

5 reti: Mota Carvalho (Monza), Ciofani (Cremonese), Boateng (Monza), Ogunseye (Cittadella), Mat. Mancosu (Virtus Entella), Liotti (Reggina), Torregrossa (Brescia), Gucher, Vido (Pisa), Sabiri (Ascoli), Aye (Brescia)

4 reti: Ciurria, Musiolik (Pordenone), Moreo (Empoli), Jagiello (Brescia), Djuric (Salernitana), Maistro, Ceter (Pescara), Gytkjaer, Frattesi (Monza), Aramu (Venezia), Strizzolo (Cremonese), M. De Luca, Garritano (Chievo), Parzyszek (Frosinone), Proia (Cittadella)

3 reti: Dionisi (Ascoli), A. Donnarumma (Brescia), Haas, Olivieri (Empoli), Barillà (Monza), G. De Luca (Virtus Entella), Gliozzi, Carretta (Cosenza), Galano (Pescara), Castro, Di Francesco (Spal), Anderson, Kupisz (Salernitana), Margiotta, Djordjevic (Chievo), Longo, Cappelletti, Da Riva, Dalmonte (Vicenza), Tavernelli (Cittadella), Folorunsho (Reggina), Rodriguez Delgado (Lecce)

2 reti: Casasola (Salernitana), Zammarini, Barison (Pordenone), Bahlouli, Tremolada (Cosenza), Ricci, Bajrami, Matos, Stulac (Empoli), Kastanos, Rohdén, Ciano (Frosinone), Bettella, Augusto, Sampirisi (Monza), Falco, Henderson (Lecce), Pavan, D’Urso, Benedetti (Cittadella), Caracciolo, Mazzitelli, Sibilli, Masucci (Pisa), Crisetig, Ménez, Denis, Montalto (Reggina), Bjarnason, Ragusa, Spalek, Dessena, Bisoli, Ndoj (Brescia), Gori, Padella (Vicenza), Salamon, Strefezza, Sal. Esposito (Spal), Pinato, Valzania, Deli, Celar, Gaetano (Cremonese), Fiordilino (Venezia), Varone, Radrezza, Muratore (Reggiana), Bocchetti (Pescara), Mogos, Obi, Ciciretti, Bertagnoli (Chievo), Costa, Koutsoupias, Brunori Sandri (Virtus Entella), D’Alessandro (Spal/Monza)

1 rete: Soddimo, Birindelli, Palombi, Lisi (Pisa), Adorni, Tsadjout, Rosafio, Ghiringhelli, Cissé, Iori, Branca, Tsadjout, D. Donnarumma, Frare, Baldini (Cittadella), Romagnoli, Parisi, Olivieri, Zurkowski (Empoli), Martinelli, Radrezza, Kargbo, Rozzio, Costa, Ajeti, Laribi (Reggiana), Bogdan, Capezzi, Gondo, Cicerelli (Salernitana), Mangraviti, Papetti, Van de Looi (Brescia), Cavion, Pucino, Cangiano, Kragl, Eramo, Brosco (Ascoli), Maleh, Karlsson, Ceccaroni, Bocalon, Crnigoj, Svoboda, Di Mariano, Johnsen (Venezia), Rigoni, Jallow, Marotta, Zonta, Giacomelli, Lanzafame (Vicenza), Dermaku, Paganini, Tachtsidis, Majer, Björkengren, Calderoni, Adjapong (Lecce), Palmiero, Leverbe, Fabbro, Gigliotti, Canotto, Rigione, Giaccherini (Chievo), Szyminski, Salvi, Zampano, Tabanelli, Iemmello (Frosinone), Seb. Esposito, Mora, Tomovic, Murgia (Spal), Buonaiuto, Valeri (Cremonese), Falasco, Scavone, Morra, Berra, Butic (Pordenone), Báez, Sciaudone, Bittante, Tiritiello, Corsi (Cosenza), Situm, Lafferty, Bianchi, Bellomo (Reggina), Maric, Balotelli, Armellino (Monza), Busellato, Machin, Memushaj, Scognamiglio (Pescara), Poli, Schenetti, Cardoselli, Brescianini (Virtus Entella)

Autoreti: 1 Valoti (pro Cosenza), Valzania (pro Virtus Entella), Paletta (pro Cosenza), Jaroszynski (pro Cremonese), Bianchetti (pro Venezia)