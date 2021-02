Chiavari. A seguito dei provvedimenti arbitrali presi nelle partite giocate tra il 12 e il 15 febbraio, il giudice sportivo ha squalificato sei giocatori del campionato di Serie B.

Fabrizio Caligara (Ascoli), Luca Ravanelli (Cremonese), Arlind Ajeti (Reggiana), Antonio Balzano (Pescara), Filippo Costa, Ilias Koutsoupias (Virtus Entella) dovranno saltare il prossimo incontro.

Attilio Tesser, allenatore del Pordenone, è stato squalificato per due giornate in quanto espulso “per avere, al 40° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, contestato con veemenza una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal quarto ufficiale. Successivamente, al termine della gara, attendeva gli ufficiali di gara davanti la porta del loro spogliatoi continuando a protestare in maniera veemente e rivolgendo agli stessi un’espressione irriguardosa”.

Andrea De Poli, dirigente del Cosenza, è stato squalificato per una gara.

La classifica marcatori dopo 23 giornate:

13 reti: Mancuso (Empoli)

12 reti: Forte (Venezia)

11 reti: Coda (Lecce)

10 reti: Diaw (Pordenone)

8 reti: Tutino (Salernitana), La Mantia (Empoli)

7 reti: Marconi (Pisa), Gargiulo (Cittadella), Mar. Mancosu (Lecce)

6 reti: Novakovich (Frosinone), Stepinski (Lecce), Paloschi, Valoti (Spal), Bajic (Ascoli), Meggiorini (Vicenza), Mazzocchi (Reggiana), Aye (Brescia)

5 reti: Mota Carvalho (Monza), Ciofani (Cremonese), Boateng (Monza), Ogunseye (Cittadella), Mat. Mancosu (Virtus Entella), Liotti (Reggina), Torregrossa (Brescia), Gucher, Vido (Pisa), Sabiri (Ascoli)

4 reti: Folorunsho (Reggina), Rodriguez (Lecce), Ciurria, Musiolik (Pordenone), Moreo (Empoli), Jagiello (Brescia), Djuric (Salernitana), Maistro, Ceter (Pescara), Gytkjaer, Frattesi (Monza), Aramu (Venezia), Strizzolo (Cremonese), M. De Luca, Garritano (Chievo), Parzyszek (Frosinone), Proia (Cittadella), Carretta (Cosenza)

3 reti: Dionisi (Ascoli), A. Donnarumma (Brescia), Haas, Olivieri (Empoli), Barillà (Monza), G. De Luca (Virtus Entella), Gliozzi (Cosenza), Galano (Pescara), Castro, Di Francesco, Sal. Esposito (Spal), Anderson, Kupisz (Salernitana), Margiotta, Djordjevic (Chievo), Longo, Cappelletti, Da Riva, Dalmonte (Vicenza), Tavernelli (Cittadella), Ménez (Reggina), Delgado (Lecce), Palombi (Pisa), Gaetano (Cremonese)

2 reti: Casasola (Salernitana), Zammarini, Barison (Pordenone), Bahlouli, Tremolada (Cosenza), Ricci, Bajrami, Matos, Stulac (Empoli), Kastanos, Rohdén, Ciano, Iemmello (Frosinone), Bettella, Augusto, Sampirisi (Monza), Falco, Henderson (Lecce), Pavan, D’Urso, Benedetti (Cittadella), Caracciolo, Mazzitelli, Sibilli, Masucci (Pisa), Crisetig, Denis, Montalto (Reggina), Bjarnason, Ragusa, Spalek, Dessena, Bisoli, Ndoj (Brescia), Giacomelli, Gori, Padella (Vicenza), Salamon, Strefezza (Spal), Pinato, Valzania, Deli, Celar (Cremonese), Fiordilino (Venezia), Varone, Radrezza, Muratore (Reggiana), Bocchetti (Pescara), Mogos, Obi, Ciciretti, Bertagnoli (Chievo), Costa, Koutsoupias, Schenetti, Brunori (Virtus Entella), D’Alessandro (Spal/Monza)

1 rete: Soddimo, Birindelli, Lisi (Pisa), Adorni, Tsadjout, Rosafio, Ghiringhelli, Cissé, Iori, Branca, Tsadjout, D. Donnarumma, Frare, Baldini; Beretta (Cittadella), Romagnoli, Parisi, Olivieri, Zurkowski (Empoli), Martinelli, Radrezza, Kargbo, Rozzio, Costa, Ajeti, Laribi, Ardemagni (Reggiana), Bogdan, Capezzi, Gondo, Cicerelli, Aya (Salernitana), Mangraviti, Papetti, Van de Looi (Brescia), Cavion, Pucino, Cangiano, Kragl, Eramo, Brosco (Ascoli), Maleh, Karlsson, Ceccaroni, Bocalon, Crnigoj, Svoboda, Di Mariano, Johnsen, Modolo (Venezia), Rigoni, Jallow, Marotta, Zonta, Lanzafame (Vicenza), Dermaku, Paganini, Tachtsidis, Majer, Björkengren, Calderoni, Adjapong (Lecce), Palmiero, Leverbe, Fabbro, Gigliotti, Canotto, Rigione, Giaccherini (Chievo), Szyminski, Salvi, Zampano, Tabanelli, Maiello, Ariaudo (Frosinone), Seb. Esposito, Mora, Tomovic, Murgia (Spal), Buonaiuto, Valeri (Cremonese), Falasco, Scavone, Morra, Berra, Butic (Pordenone), Báez, Sciaudone, Bittante, Tiritiello, Corsi, Trotta (Cosenza), Situm, Lafferty, Bianchi, Bellomo (Reggina), Maric, Balotelli, Armellino (Monza), Busellato, Machin, Memushaj, Scognamiglio (Pescara), Poli, Cardoselli, Brescianini (Virtus Entella)

Autoreti: 1 Valoti (pro Cosenza), Valzania, Curado (pro Virtus Entella), Paletta (pro Cosenza), Jaroszynski (pro Cremonese), Bianchetti, Sørensen (pro Venezia), Castagnetti (pro Lecce)