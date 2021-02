Chiavari. A seguito dei provvedimenti arbitrali presi nelle partite giocate tra il 19 e il 21 febbraio, il giudice sportivo ha squalificato sette calciatori del campionato di Serie B.

Guillaume Gigliotti (Chievo) è stato fermato per due turni, espulso per avere, al 17° del secondo tempo, quale calciatore in panchina, rivolto agli ufficiali di gara espressioni irriguardose; infrazione rilevata dal quarto ufficiale”.

Una giornata di squalifica è stata comminata a Youssef Maleh (Venezia), Andrea Settembrini (Virtus Entella), Abdelhamid Sabiri (Ascoli), Manuel Scavone (Pordenone), Przemyslaw Szyminski (Frosinone), Luca Valzania (Cremonese).

Josep Clotet Ruiz, allenatore del Brescia, non potrà sedere in panchina per un turno.

La classifica marcatori dopo 24 giornate:

13 reti: Mancuso (Empoli)

12 reti: Forte (Venezia), Coda (Lecce)

10 reti: Tutino (Salernitana), Diaw (Pordenone)

8 reti: Mar. Mancosu (Lecce), La Mantia (Empoli)

7 reti: Ciofani (Cremonese), Paloschi, Valoti (Spal), Meggiorini (Vicenza), Mazzocchi (Reggiana), Marconi (Pisa), Gargiulo (Cittadella), Aye (Brescia)

6 reti: Novakovich (Frosinone), Stepinski (Lecce), Bajic (Ascoli)

5 reti: Folorunsho (Reggina), Mota Carvalho (Monza), Boateng (Monza), Ogunseye (Cittadella), Mat. Mancosu (Virtus Entella), Liotti (Reggina), Torregrossa (Brescia), Gucher, Vido (Pisa), Sabiri (Ascoli)

4 reti: Rodriguez (Lecce), Ciurria, Musiolik (Pordenone), Moreo (Empoli), Jagiello (Brescia), Djuric (Salernitana), Maistro, Ceter (Pescara), Gytkjaer, Frattesi (Monza), Aramu (Venezia), Strizzolo (Cremonese), M. De Luca, Garritano (Chievo), Parzyszek (Frosinone), Proia (Cittadella), Gliozzi, Carretta (Cosenza)

3 reti: Johnsen, Fiordilino (Venezia), Dionisi (Ascoli), A. Donnarumma (Brescia), Haas, Olivieri (Empoli), Barillà (Monza), Schenetti, G. De Luca (Virtus Entella), Galano (Pescara), Castro, Di Francesco, Sal. Esposito (Spal), Anderson, Kupisz (Salernitana), Margiotta, Djordjevic (Chievo), Longo, Cappelletti, Da Riva, Dalmonte (Vicenza), Tavernelli (Cittadella), Ménez (Reggina), Delgado (Lecce), Palombi (Pisa), Gaetano (Cremonese)

2 reti: Casasola (Salernitana), Zammarini, Barison (Pordenone), Bahlouli, Tremolada (Cosenza), Ricci, Bajrami, Matos, Stulac, Zurkowski (Empoli), Kastanos, Rohdén, Ciano, Iemmello (Frosinone), Bettella, Balotelli, Augusto, Sampirisi (Monza), Falco, Henderson (Lecce), Pavan, D’Urso, Benedetti (Cittadella), Caracciolo, Birindelli, Mazzitelli, Sibilli, Masucci (Pisa), Crisetig, Denis, Montalto (Reggina), Bjarnason, Ragusa, Spalek, Dessena, Bisoli, Ndoj (Brescia), Giacomelli, Gori, Padella (Vicenza), Salamon, Strefezza (Spal), Pinato, Valzania, Deli, Celar (Cremonese), Laribi, Varone, Radrezza, Muratore (Reggiana), Bocchetti (Pescara), Mogos, Obi, Ciciretti, Bertagnoli (Chievo), Costa, Brescianini, Koutsoupias, Brunori (Virtus Entella), D’Alessandro (Spal/Monza)

1 rete: Soddimo, Lisi (Pisa), Adorni, Tsadjout, Rosafio, Ghiringhelli, Cissé, Iori, Branca, Tsadjout, D. Donnarumma, Frare, Baldini; Beretta (Cittadella), Romagnoli, Parisi, Olivieri (Empoli), Martinelli, Radrezza, Kargbo, Rozzio, Costa, Ajeti, Yao, Ardemagni (Reggiana), Bogdan, Capezzi, Gondo, Cicerelli, Aya (Salernitana), Mangraviti, Papetti, Van de Looi (Brescia), Cavion, Pucino, Cangiano, Kragl, Eramo, Brosco (Ascoli), Maleh, Karlsson, Ceccaroni, Bocalon, Crnigoj, Svoboda, Di Mariano, Modolo (Venezia), Rigoni, Jallow, Marotta, Zonta, Pasini, Lanzafame (Vicenza), Dermaku, Paganini, Tachtsidis, Majer, Björkengren, Calderoni, Adjapong, Meccariello (Lecce), Palmiero, Leverbe, Fabbro, Gigliotti, Canotto, Rigione, Giaccherini (Chievo), Szyminski, Salvi, Zampano, Tabanelli, Maiello, Ariaudo (Frosinone), Seb. Esposito, Mora, Tomovic, Murgia (Spal), Buonaiuto, Valeri (Cremonese), Falasco, Scavone, Morra, Berra, Butic (Pordenone), Báez, Sciaudone, Bittante, Tiritiello, Corsi, Trotta (Cosenza), Situm, Lafferty, Bianchi, Bellomo (Reggina), Maric, Armellino (Monza), Busellato, Machin, Memushaj, Scognamiglio (Pescara), Poli, Cardoselli (Virtus Entella)

Autoreti: 1 Valoti (pro Cosenza), Valzania, Curado (pro Virtus Entella), Paletta (pro Cosenza), Jaroszynski (pro Cremonese), Bianchetti, Sørensen (pro Venezia), Castagnetti (pro Lecce)